Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş için bugün Akçaabat ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazının sosyal mesafe kurallarına göre kılındığı dikkat çekti. Baş'ın evinin de bulunduğu ve karantina uygulanan ilçeye bağlı Sarıtaş Mahallesi'ne giriş çıkışlara izin verilmiyor.

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