Mazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 ilk müdahale aracı, 8 arazöz ve 3 helikopterle söndürme çalışması başlatıldı.

AA'nın haberine göre, yerleşim yerlerine yakın olduğu bildirilen yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.