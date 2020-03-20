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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 11 Ekim 2019 tarihinde Ahmet Y. (39),eski sevgilisi olduğu öne sürülen iki çocuk annesi S.M. (40) adlı kadının çalıştığı kafeye gitti.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, kafedeki mutfak bölümüne giren Ahmet Y., belinden çıkardığı ruhsatsız silahıyla kadına ateş etti. Silah sesleri üzerine mutfağa koşan işletme sahibi ve çalışanı, saldırganı kısa sürede etkisiz hale getirdi. S.M. adlı kadın kaldırıldığı hastanede tedavi edildi. 9 kurşunun vücuduna giriş çıkış yaptığı belirlenen genç kadın hayata tutunmayı başardı.

SALDIRGAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırgan Ahmet Y. polis tarafından gözaltına alındı. Ahmet Y. eski sevgilisinin bazı fotoğraflarını yaymakla kendisini tehdit ettiğini öne sürerek "Konuşmak üzere kafeye gittim. Bana bıçak çekti. Korktum ve kendimi korumak için silahımı ateşledim" dedi.

Ahmet. Y. işletme sahibinin kendisine yangın tüpüyle vurduğunu belirterek şikayetçi oldu. S.M. ise Ahmet Y. ile kıskançlık yüzünden sık sık kavga ettiklerini belirterek, "Olay günü silahını çekerek bana ateş etti. Kendisinden şikayetçiyim" dedi. Tarafların ifadesinin alınmasının ardından soruşturmayı tamamlayan savcı, işletme sahibinin saldırgana yangın tüpüyle vurmadığını tespit etti.

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN DAVA

Ahmet Y. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hapis isteyen savcı, hazırladığı iddianamede işletme sahibi M.Y. ve işyeri çalışanı M.K. hakkında da "yaralama" suçundan şüpheli olarak isimlerine yer verdi. İddianamede, M.Y. ve M.K.'nın meşru müdafaa hakkını kullandığı belirterek, yargılama yapacak mahkemeden ceza verilmemesini istedi. Bu arada kıskançlık yüzünden S.M. ile sık sık kavga ettiği belirlenen Ahmet Y.'nin yaklaşık bir yıl önce genç kadını bıçakladığı ortaya çıktı.

CEZAEVİNDEN HAKİME MEKTUP YAZDI

Cezaevinden tutukluluk haline üç sayfadan oluşan bir mektupla itiraz eden ve af dileyen Ahmet Y., sevgilisi S.M.'nin kendisini maddi ve manevi olarak kullandığını öne sürdü. Pişmanlık duyduğunu belirten Ahmet Y. öldürme kastının olmadığını aksi takdirde S.M.'nin evinin yedek anahtarının kendisinde olduğunu ileri sürerek, gidip evinde öldürebileceğini ifade etti.