Son dakika haberler... Bir polisin şehit olduğu kavgayla ilgili sıcak gelişme!

İHA

31 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale ettiği sırada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan açılan ateş sonucu şehit olurken iki kardeş de hayatını kaybetmişti.

İHA'nın haberine göre, şehidin cenazesi İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun iştirakiyle Orhangazi Şehitlik Mezarlığına defnedilmişti. Olayın, ardından 10 kişi gözaltına alındı. 10 kişiden H.D. (22),T.A. (40) VE E.U. (30) tutuklanırken, iki kişi mahkeme kararıyla, 5 kişi ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sonradan gözaltına alınan 7 kişi daha bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden S.K. (27) ve Y.F. (20) tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir polisin şehit olduğu ve iki kişinin hayatını kaybettiği olayda ise toplam tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

BİR ZANLININ 16 SUÇ KAYDI ÇIKTI

DHA'nın haberine göre de, polis memuru Erman Özcan'ı (37) şehit eden T.A.´nın (40),kasten adam yaralama, gasp, hırsızlık gibi emniyette 16 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.