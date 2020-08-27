Kentte, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında olağanüstü toplandı. Vali Çiftçi, toplantıda alınan kararlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmemesi ve denetlenmesi için her düğüne en az bir kamu görevlisi görevlendirilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.
AA'nın haberine göre, düğün ve nikahların en fazla 1 saatte tamamlanmasına karar verildiğini belirten Çiftçi, alınan diğer kararları şöyle sıraladı:
"İşletmeciler tarafından düğün salonlarında sandalye, koltuk düzeninin, fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans, oyun pisti alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına, düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramının durdurulmasına, düğünlerde oyun, dans gibi faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmemesine karar verilmiştir.
Ayrıca gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri kişilerle 15 yaş altı çocukların düğün ve nikah merasimlerine katılmasının yasaklanmasına, kolluk birimleri ve belediyeler tarafından her düğün veya nikah merasimine en az bir kamu görevlisinin görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine, kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere paket su hariç yapılacak her türlü yiyecek, içecek ikramının durdurulmasına da karar verilmiştir."
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