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Bir çocuk annesiydi! Zilal'den haber yok!

Amasya'da, eşi ve arkadaşıyla piknik yaptıkları alanda, sel suyuna kapılan otomobildeki bir çocuk annesi, 30 yaşındaki Zilal Şahin´iarama kurtarma çalışmaları sürüyor

Giriş: 07.06.2023 - 08:40 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Bir çocuk annesiydi! Zilal'den haber yok! - Sele kapılan Zilal Şahin aranıyor
DHA

Amasya Kızıl Kışlacık köyü yakınlarında, geçen pazar günü pikniğe giden Serkan (33) ve Zilal Şahin çifti ile arkadaşları Murat Ekşi (38), aniden bastıran sağanakta ıslanmamak için otomobillerine binerek, yağmurun dinmesi bekledi.

OTOMOBİL SELE KAPILDI

DHA'da yer alan habere göre artan yağışla birlikte, otomobil sele kapıldı. Serkan Şahin kendi imkanlarıyla otomobilden çıkıp, kurtuldu.

MURAT ÖLDÜ, ZİLAL ARANIYOR

Arkadaşı Murat Ekşi´nin ise dün cansız bedenine ulaşıldı. AFAD, Sualtı Arama Kurtarma, İl Jandarma Komutanlığı, DSİ ve İl Özel İdare ekipleri iş makineleriyle Zilal Şahin´i arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

EŞİYLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORDU

Şahin´in yakınları da çalışmaları takip edip, gelecek umutlu haberi bekliyor. Zilal Şahin'in, Yeni Sanayi Sitesi'nde oto elektrik işi yapan eşi Serkan Şahin ile çalıştığı öğrenildi.

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