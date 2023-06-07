Bir çocuk annesiydi! Zilal'den haber yok!

Amasya Kızıl Kışlacık köyü yakınlarında, geçen pazar günü pikniğe giden Serkan (33) ve Zilal Şahin çifti ile arkadaşları Murat Ekşi (38), aniden bastıran sağanakta ıslanmamak için otomobillerine binerek, yağmurun dinmesi bekledi.

DHA'da yer alan habere göre artan yağışla birlikte, otomobil sele kapıldı. Serkan Şahin kendi imkanlarıyla otomobilden çıkıp, kurtuldu.

Arkadaşı Murat Ekşi´nin ise dün cansız bedenine ulaşıldı. AFAD, Sualtı Arama Kurtarma, İl Jandarma Komutanlığı, DSİ ve İl Özel İdare ekipleri iş makineleriyle Zilal Şahin´i arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Şahin´in yakınları da çalışmaları takip edip, gelecek umutlu haberi bekliyor. Zilal Şahin'in, Yeni Sanayi Sitesi'nde oto elektrik işi yapan eşi Serkan Şahin ile çalıştığı öğrenildi.