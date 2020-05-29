DHA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu alınan arama kararına göre, dün Karlıova ilçesine bağlı Bağlıisa köyü kırsalındaki 10 adrese operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre, operasyonda adreslerde yapılan aramalarda; 2 uzun namlulu tüfek, 3 av tüfeği, ruhsatsız 3 tabanca, 14 şarjör, av tüfeği fişekliği, 2 bıçak, 2 hücum yeleği, palaska ve 317 fişek ele geçirildi. Silah ve mühimmata el konulurken, 12 şüpheli de gözaltına alındı.