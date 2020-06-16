Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.57'de Yedisu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

AA'nın haberine göre, depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.