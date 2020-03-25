Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın, 88 yaşında vefat eden annesi Havva Yıldırım için dün Çengelköy’deki Kerem Aydınlar Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

İHA'nın haberine göre, Havva Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.