Etiler Akatlar Mahallesi Meydan Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir reklam panosu, tüm gün etkili olan rüzgara dayanamayarak devrildi.

DHA'nın haberine göre, kaldırıma 5 yerden sabitlenen 10 metre genişliğindeki reklam panosu, taşları da yerden sökerek yola düştü. O sırada yaya ve araç geçişinin olmaması sayesinde olası bir faciadan dönüldü.

Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis, güvenlik önlemi alarak panonun devrildiği şeridi trafik geçişine kapattı. Araç geçişleri kontrollü olarak tek şeritten verilmeye başlandı.