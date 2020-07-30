Bigadiç'te meydana gelen kazada, İbrahim Aydoğdu kullandığı araç ile Coşkun Çeri’nin idaresindeki belediye kamyonunun altında kaldı.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, bugün 13.30 sıralarında yaşanan kazada 65 yaşındaki İbrahim Aydoğdu, 10 ADG 833 plakalı aracıyla, Çeri’nin yönetimindeki 10 UT 300 plakalı belediyeye ait kamyonun altında kaldı.

Hurda yığınına dönen araçta sürücü Aydoğdu yaşamını yitirdi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.