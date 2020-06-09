Operasyonda, 556 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, satışa hazır halde 127 fişek eroin maddesi, 6 fişek sentetik kannabinoid maddesi, 400 gram esrar maddesi ve 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Bulut Kutlu’nun haberine göre aramalarda ayrıca, 4 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan muhtelif malzemeler, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9350 TL para ele geçirildi.