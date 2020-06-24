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Olayda, Şehmus Arı adlı şahıs serinleme amaçlı Batman Çayı kenarına gitti. Malabadi mevkiinde suya giren 33 yaşındaki Şehmus Arı bir anda gözden kayboldu.

Bulut Kutlu'nun haberine göre göre, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD Batman ve Diyarbakır İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, suda kaybolan genci bulmak için arama çalışma başlattı.