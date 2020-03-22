22 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan son günlerde Türkiye´de de ölümlere neden olan koronavirüs salgını nedeniyle yetkililer vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu. Özellikle 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, evlerinden çıkmamaları konusunda sık sık uyarıldı.
DHA'nın haberine göre, Belediyeler, durumu farklı yollarla çözmeye çalıştı. Bazı belediyeler bankları söktü, bazıları ise zabıta ekiplerini meydanlara yollayıp vatandaşı uyardı.
Edirne'de de uyarıları dinlemeyen yaşlılar için Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu, dün öğle saatlerinde sokağa çıktı. Merkezdeki trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi'nde gezen, yaşlıları tek tek uyaran Tanrıkulu, vatandaşlara hastalığı ve neden çıkmamaları gerektiğini anlattı. Ertuğrul Tanrıkulu, hem belediye görevlisi hem de bir hekim olarak, yan yana oturan yaşlılara evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Bazı yaşlılar uyarı üzerine kalkıp evlerine giderken bazıları da aldırış etmeden oturmayı sürdürdü.
YAŞLILARI TEK TEK UYARDI
Ertuğrul Tanrıkulu, belediye olarak kentteki oturma banklarını kaldırıp, dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, kentin ana bölgelerini gezerek yaşlı vatandaşları koronavirüs salgınına karşı bilgilendirip, uyardığını söyledi. Tanrıkulu, "Banklarda oturan vatandaşlarımızı koronavirüs salgını nedeniyle uyarıyorum. Diyorum ki, 'evinizde kalın.' Evinde kal Edirne. Özelikle 65 yaş üstü büyüklerimizde şeker, hipertansiyon, kronik hastalığı, kemoterapi alanlar kalp ve akciğer hastalığı olanların özelikle evlerinde kalmalarını istiyorum. Vatandaşımız evinde kalırsa bu hastalığı yenebiliriz "dedi.
'BİZE BİR ŞEY OLMAZ'
Yaşlılarla, Tanrıkulu arasında zaman zaman ilginç diyaloglar da yaşandı. Koronavirüsten korkmadığını ve salgının kendisine bir şey yapmayacağını söyleyen Ahmet Yıldız (76),"Koronavirüs salgını var ama bize bir şey olmaz. Ben önlem almıyorum. Eldiven ve maske takarsam daha kötü olur. Koronavirüsten korkmuyorum" dedi.
Mehmet Avcı (72) ise, "Canımız sıkıldığı için dışarı çıktık. Koronavirüs uyarıları var ama ilaç ve benzeri ihtiyaçlarımızı almak için mecbur çıkıyoruz" dedi.
BANKLARA TEL ÖRGÜ ÇEKİLDİ: ŞANSINI ZORLAMA
Uyarılara rağmen, özellikle yaşlı vatandaşlar oturmayı sürdürünce, bankların çevresine tel çekilip, üzerine, "Evinde kal Edirne. Dışarı çıkma, şansını zorlama' şeklinde uyarı yazısı asıldı.
Bu arada, Türkiye´de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için dün gece sokağa çıkma yasağı getirildi.
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