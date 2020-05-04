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Balıkesir’in Dursunbey ilçesi Selimağa kırsal mahallesinde yaşayan imam Hasan Avcı (55) korana virüs sonucu Balıkesir’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybedince imamın yaşadığı mahalledeki evler karantina altına alındı.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, imam Hasan Avcı’nın annesi Ümmü Avcı’nın da birkaç gün önce koronadan hayatını kaybettiği öğrenildi.

Dursunbey İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Selimağa kırsal mahallesi İç Yol Sokaktaki evleri 1 Mayıs Cuma gününden geçerli olmak üzere 14 gün süre ile karantina altına aldı. Hayatını kaybeden imam ile teması bulunan vatandaşlarda taramadan geçiriliyor.

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