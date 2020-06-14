Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64) idaresindeki 43 HP 003 plakalı otomobil, Kepsut-Dursunbey kara yolu Bağtepe mevkisindeki köprüden geçerken korkuluklara çarptı. Hurdaya dönen araç, iki yol arasındaki boşlukta sıkıştı.

Sürücü ile araçta bulunan babası Mehmet Naci (90),eşi Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62),kızı Elif Nur (38),torunları İsmail Ediz (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu (9) kaza yerinde yaşamını yitirdi. Cansız bedenler, Kepsut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

İçindeki köpeğin de öldüğü otomobil, bulunduğu yerden çekiciyle çıkarıldı. Otomobildekilerin, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki yazlıklarına gitmek üzere Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden yola çıktıkları öğrenildi.