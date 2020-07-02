İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet ve Jandarma’da yeni bir dönem başlıyor. Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu. Araçlar hazır. Yakında çalışmalar başlıyor" paylaşımında bulundu.

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