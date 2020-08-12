Sağlık Bakanlığı'nın Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da önemli bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılının başlamasına ilişkin basın açıklaması yapacaktır" denildi.