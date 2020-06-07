Bakan Koca geçtiğimiz Cuma günü, "Koronavirüs, solunum yoluyla bulaşır. Dışarı çıkarken, risk almamak için, maske takmalısınız. Maskeyi, kuralına uygun olarak, ağız ve burunu tamamen kapatacak şekilde kullanın. Ama tek başına maske yetmez. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Bakan Koca'nın paylaşımının altına 'Sude' isimli bir kullanıcı, "Bağlaçlar arasına noktalama işareti koyulmaz" şeklinde bir yorumda bulundu. Bu yorumun ardından da Sude adlı kullanıcı, diğer kullanıcılar tarafından tepki görmeye başladı.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 7, 2020
Bakan Koca da, gelen tepkilerin ardından Sude adlı kullanıcının yorumuna, "Tamamdır Sude Hanım. Bağlaçlar arasına virgül, konulmaz. Bizimki sosyal mesafe tutkusundan :) Mesafe kuralına uyulur + maske takılırsa soru(n) istediği yerden gelsin" şeklinde yanıt verdi.
— sude (@aydoldugeceye) June 7, 2020
Koca, daha sonra da Sude'yi arayıp, kendisi ve annesiyle konuştu. Görüşmede de, üniversite sınavına hazırlandığını öğrendiği Sude'ye başarılar diledi.
Konuşmalarının ardından Sude adlı kullanıcı, sosyal medya hesabından "Ben latife yapmak istemiştim, bakanım da bunu anladı. Beni arayarak sınavımda başarılar diledi. Teşekkür ediyorum kendisine" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca da takipçisine "Tamamdır Sude Hanım…" şeklinde yanıt verdi.
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