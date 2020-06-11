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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TANAP ile Türkiye'ye taşınacak toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Albayrak, Türkiye’yi enerji merkezi haline getirebilmek için var güçle çalıştıklarını belirtirken, "Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye’ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk." ifadelerini kullandı