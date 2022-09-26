Bacanağını vurdu! Serbest kaldı! Eşini öldürdü!

Samsun'un Alaçam ilçesinin Habilli Mahallesi'nde dün akşam saat 22.30 sıralarında edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 ay önce aynı mahallede 2 çocuk babası bacanağı Tamer Karaduman'ı (51) pompalı tüfekle sağ kolundan vuran M.D. (46), dün akşam da tartıştığı 4 çocuk annesi eşi Havva D.'yi (45) tabancayla başından vurdu.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İHA'da yer alan habere göre ağır yaralanan kadın Alacam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Bafra Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
KATİL ZANLISI GÖZALTINDA
Katil zanlısı M.D. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Havva D.'nin cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
"MAHKEMECE SERBEST BIRAKILDI"
Baldızını öldüren bacanağının, kendisini pompalı tüfekle yaraladığını, sol kolu kırıldığı için ameliyat olduğunu ve 3 aydır Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiğini belirten Tamer Karaduman, "Beni tüfekle yaralayan M.D., olaydan sonra jandarma tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
"TUTUKLANSAYDI, ÖLDÜREMEYECEKTİ"
Ben ise 3 aydır hastanede tedavi görüyorum ve tüfekle ateş ettiği için sağ kolum kırıldı. Koluma platinler takılı ve alçı içinde. Beni vurduğunda tutuklanmış olsaydı, şimdi baldızım Havva D. ölmemiş olacaktı.
ZANLI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bu konuda ihmali olanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Katil zanlısı, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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