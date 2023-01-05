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Babasından boşanan annesini okulda öldürdü!

Samsun'da, oğlu tarafından okul binasında silahla vurulan 3 çocuk annesi 50 yaşındaki Zerrin Büyük yaşamını yitirdi. Eşinden boşanan ve oğlu tarafından vurulan kadının arkadaşı da saldırıda ağır yaralandı. Katil zanlısı 17 yaşındaki A.A.Ö. ise suç aletiyle yakalandı. Polis, baba A.Ö'yü de gözaltına aldı

Giriş: 05.01.2023 - 15:07 | Güncelleme: ABONE OL
Samsun'da babasından boşanan annesini okulda oğlu silahla vurdu! -Güncel haberler
Babasından boşanan annesini okulda öldürdü!
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AA

Samsun'un Canik ilçesinde alınan bilgiye göre, eşinden boşanmış olan 3 çocuk annesi Zerrin Büyük (50), erkek arkadaşı Bilgin İ. ile velayeti babalarında bulunan iki çocuğunun eğitim gördüğü ortaokula gitti.

OKUL YÖNETİMİ BABAYA HABER VERDİ

AA'da yer alan habere göre okul yönetimi de babaları A.Ö'yü (47) telefonla arayıp, annelerinin çocukları görmek için okula geldiğini bildirdi.

ANNESİNİ VE ANNESİNİN ARKADAŞINI VURDU

Kadının büyük oğlu A.A.Ö. (17), annesinin bulunduğunu öğrendiği ortaokula gidip binaya girdi. A.A.Ö, tabancayla binanın içinde annesine, ardından da okul bahçesine çıkıp burada bulunan Bilgin İ'ye ateş etti.

ANNESİ ÖLDÜ, ARKADAŞININ DURUMU AĞIR

Zerrin Büyük, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Bilgin İ. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OĞLU SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan A.A.Ö, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince Canik ilçesindeki ikametinde suç aletiyle yakalandı.

BABA DA GÖZALTINA ALINDI

Polis, baba A.Ö'yü de gözaltına aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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