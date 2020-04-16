İHA

Olay Karaisalı İlçesi'nde meydana geldi. Mustafa Esen’in kullandığı hafif ticari araç, Adana-Karaisalı yolunda giden kamyonla çarpıştı. Hurdaya dönen hafif ticari araçta bulunan Esen ve babası Yusuf hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatırken cenazeler otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise sorgulanmak üzere gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.