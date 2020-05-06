DHA

İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olarak görev yapan Dr. Elçin Umur, hastası Kara Kuvvetleri eski komutanı Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte oldu.

DHA'nın haberine göre, tedavi altına alınan Dr. Umur 35 günü solunum cihazına bağlı olmak üzere 2 aydır yoğun bakımdaydı. Dr. Umur bugün yoğun bakımdan çıktı.

Tedavisine devam edilen Dr. Umur, yoğun bakımdan kliniğe alınırken bu mutlu anlara ait görüntüleri doktor arkadaşları paylaştı.

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