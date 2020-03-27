Son dakika haberler... Aydın'da bir kişi oğlu ile eski karısını öldürdü!

AA

Alınan bilgiye göre Zeki K., boşandığı Neşe O. ile (43) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından Zeki K, av tüfeğiyle Neşe O. ve oğlu Furkan K'ye (18) ateş etti.

AA'nın haberine göre, komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Anne ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinden aracıyla kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.