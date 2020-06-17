Kentin Konak Mahallesi Abalaki mevkisinde otluk alanda başlayan yangında alevler zeytin ağaçlarına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın, 5 dönümlük zeytinlik alanda zarara yol açtı.