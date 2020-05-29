AA

Furkan Demircan (21),Liman Mahallesi Nebiler Caddesi'nde motosikletle seyir halindeyken arkadan otomobille gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.Pompalı tüfekle ateş edilen Demircan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre, çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olay yeri çevresine güvenlik şeridi çekildi. Demircan'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Demircan'ın Tekirdağ'da askerlik yaptığı, memleketi Samsun'a izinli olarak geldiği öğrenildi.