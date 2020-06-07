Murat Küçükal'ın kullandığı 08 AAB 350 plakalı yakıt tankeri, Ardanuç-Arkadan kara yolunun 5. kilometresinde Ardanuç Deresi'ne yuvarlandı.

AA'nın haberine göre, sürücü Küçükal, kaza yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan İsmet Duman yaralandı. Jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak Ardanuç Devlet Hastanesine kaldırılan Duman, ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.