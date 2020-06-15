AA

Alınan bilgiye göre, 8 Haziran 05.17 sıralarında Unkapanı Caddesi'nde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi, hastaneye kaldırılan yaralı müdahaleye karşın kurtarılamadı.

AA'nın haberine göre, başına sert bir cisimle aldığı darbeler nedeniyle öldüğü anlaşılan kişinin Abdurrahman Altun (65) olduğu tespit edildi.Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Altun yürürken arkasından gelen bir kişinin başına sert bir cisimle 5-6 kez vurup yaya olarak kaçtığını belirledi.

Zanlının kimliğini tespit eden polis, Gölcük'te düzenlediği baskınla şüpheli İsmail Ö'yü (45) yakaladı. Kasten yaralama suçundan 2 kaydı olduğu tespit edilen İsmail Ö.'nün, olayın, arkadaşı Altun ile aralarında kumar tartışması nedeniyle yaşandığını anlattığı öğrenildi.

Altun ve şüphelinin bir süre peş peşe yürüdükleri, ardından İsmail Ö'nün maktulun başına sopayla vurduğu anlar görülen kamera kayıtlarında, zanlının olaydan sonra maktulun kimlik ve telefonunu kırıp atması da yer alıyor. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.