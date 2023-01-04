Arıza yapan aracın arkasındaki 2 kişiyi ezdi!

İHA

Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolu Sanayi Kavşağı pirinç fabrikası önünde saat 07.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

OTOMOBİLİN ARKASINDA BEKLİYORLARDI İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, Metin Ataş idaresindeki SUV tipi otomobil, araçları arıza yaptığı ileri sürülen ve yol üzerinde park halinde duran otomobilin arkasında yaya olarak bekleyen Ömür Kaynar ve Önder Kaynar'a çarptı.

OLAY YERİNDE İKİSİ DE CAN VERDİ Kazada çarpanın şiddetiyle savrulan Ömür ve Önder Kaynar olay yerinde hayatlarını kaybetti. Ölen iki kişinin cansız bedeni otopsi için Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.