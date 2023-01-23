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Araçta can verdi! TIR sürücüsü kaçtı!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde TIR'la çarpışan minibüsün sürücüsü Erkan Yılmaz hayatını kaybetti. Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı iddia edilen TIR sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı

Giriş: 23.01.2023 - 09:39 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: TIR sürücüsü kaçtı, minibüsün şoförü araçta can verdi! - Güncel haberler
Araçta can verdi! TIR sürücüsü kaçtı!
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AA

Tekirdağ'da, Erkan Yılmaz idaresindeki minibüs, Tekirdağ-Malkara kara yolu Nusratlı mevkii yakınlarında, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir TIR ile çarpıştı.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİBİ GELDİ

AA'da yer alan habere göre çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri, minibüste sıkışan sürücü Erkan Yılmaz'ın, olay yerinde öldüğünü belirledi.

KAÇAN TIR SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR

Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı iddia edilen TIR sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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