Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye’de, koronavirüs salgınına karşı bir dizi önlem alındı. Bazı alış-veriş merkezleri (AVM) kapatıldı. Özel sektör çalışanlarının bir bölümü, evlerinden işlerini takip etmeye başladı. Toplu ulaşımı kullanan vatandaşların sayısı önemli ölçüde azaldı. Yemek ve eğlence merkezleriyle ilgili de insan insana teması en aza indirecek biçimde radikal bazı adımlar atıldı.

ARAÇ MUAYENELERİ

Bazı vatandaşlar ve sendikalar da yoğun insan hareketlerinin görüldüğü araç muayene istasyonlarıyla ilgili taleplerini dile getirdi. Bir sendika, TÜVTÜRK tarafından işletilen taşıt muayene istasyonlarında 4 bin dolayında çalışanın bulunduğunu, istasyonlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasını istedi. İşçilerin de ücretli izinli sayılmasını gündeme getirdi.

“FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK”

Ulaştırma Bakanlığı kaynakları, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, muayene istasyonlarının faaliyetlerine devam edeceğini söyledi. Kaynaklar, araçların muayene işlemlerinin zamanında ve ön görülen koşullarda yapılmasının “trafik güvenliği” yönünden önemli olduğu mesajını verdi.

Kaynaklar, istasyonlarda hijyen koşullarına uyulduğunu, muayenelerin süresi içinde yapılmaması halinde faiz işletildiğini de anımsattı. Kaynaklar, “İstasyonların faaliyetlerine ara vermesi söz konusu değil” dedi.

TÜVTÜRK’ün internet sitesinde yer alan bilgiye göre süresi geçirilen her ay için muayene ücretinin yüzde 5'i oranında gecikme bedeli tahsil ediliyor. Bu tutarlar, Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı'na aktarılıyor.