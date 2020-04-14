Son dakika haberler... Araç kiralama şirketleri Vefa Sosyal Destek Grubu için 250 araç tahsis etti

AA

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile @intercity 150, @EnterpriseTR 100 aracı bedelsiz olarak tahsis etti. Vefa Sosyal Destek ve sağlık hizmetlerimizin filosu daha da güçlendi. Firmalarımıza gönülden teşekkürler. Salgını birlikte yenecek, birlikte başaracağız."

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