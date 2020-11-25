Antalya'da lüks cipte korkunç infaz!

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, olay 34 DKF 631 plakalı lüks cipte Antalya'nın Kepez ilçesi Şahinbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Emlak alım satım işiyle uğraşan N.T, aynı işi yapan ve aralarında anlaşmazlık bulunan M.A ve M.T’nin bulunduğu lüks cipe bindi. Seyir halindeki cip, Şahinbey Caddesi üzerinde sağda durdu.
İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ
Araçta tartışan üçlüden arka koltukta oturan N.T, sürücü koltuğundaki M.T ile sağ ön koltukta oturan
M.A’in başına tabancayla ateş etti, ardından kendi başına da bir el ateş etti...
KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, N.T ile MT.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralı M.A ise ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne götürüldü, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin durumu öğrenip hastaneye gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Olay yerindeki cenazeler, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Antalya İl Emniyet müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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