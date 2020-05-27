AA

Fatma Kızıloğlu'nun (55) kullandığı 07 AGU 982 plakalı traktör, Kırkpınar Mahallesi'nde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

AA'nın haberine göre, sürücünün traktörde bulunan ve yaralanan iki kızı Burcu ve Hanım Kızıloğlu ise Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.