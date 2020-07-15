AA

Kepez ilçesinde, trafik ışıklarında bekleyen bir araçtaki grup ile marketten çıkan bir grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen ve bıçak, sopa, merdane ile hortumun da kullanıldığı olayda 7 kişi yaralandı, bir aracın da camları kırıldı.

AA'nın haberine göre, aralarında husumet bulunan iki gruptan birinin yakınlarının da kavgaya karışması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince, kentteki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde ve hastanelerin çevresinde güvenlik önlemi alındı.