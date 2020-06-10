Ekipler, Kaş açıklarındaki Başak Adası'nda bir grup sığınmacı bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken adada mahsur kaldıkları anlaşılan 8 sığınmacı sahil güvenlik botuna alınarak iskeleye getirildi.

AA'nın haberine göre, sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.