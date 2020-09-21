İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 19.56´da merkez üssü Antalya´nın Döşemealtı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, zeminden 89 kilometre derinlikte kaydedilen deprem can ve mal kaybına yol açmadı.