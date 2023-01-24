Annesini taciz edeni döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!

DHA'da yer alan habere göre hastaneye kaldırılan Dörtdaş yaşamını yitirdi, gözaltına alınan Şavur ise tutuklandı.

'KASTEN ÖLDÜRMEDEN' MÜEBBET İSTENDİ

Ramazan Dörtdaş'ı, annesini taciz ettiği için öldürdüğünü söyleyen Yusuf Şavur hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Yusuf Şavur, Ramazan Dörtdaş'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİ UYGULANDI

Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın haksız tahrik hükümleri uygulanıp, 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"BU OLAY NEDENİYLE HAYATIM MAHVOLDU"

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Yusuf Şavur, öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürerek, "Annemi uzaklaştırmak isterken karşılaştık. Birbirimize vurduk. Olayda ben de yaralandım. Bir anlık öfkeyle vurdum. Böyle olacağını bilseydim vurmazdım. Bu olay nedeniyle hayatım mahvoldu. Pişmanım" dedi.

SANIĞIN TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanık avukatı Ali Erdem de müvekkilinin öldürme kastıyla hareket ettiği yönünde delil bulunmadığını belirterek, cezanın 'neticesi sebebiyle ölüme neden olma' suçundan kurulmasını talep etti. Erdem, tutuklu kaldığı süre gözetilip, sanığın tahliyesini de talep etti.

11 YIL 8 AY HAPİS VERİLDİ

Mahkeme heyeti, haksız tahrik hükümlerini uygulayıp, 'kasten öldürme' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı Yusuf Şavur'un tutukluluk halinin devamına hükmetti.