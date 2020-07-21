AA

İstanbul'dan ev almak için geldikleri Kars'ta Şehitler Mahallesi'nde ev baktıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan Figen Karadağ ile oğlu Mert Karadağ'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan Mesut S. ve Adem S'nin emniyetteki işlemi tamamlandı.

AA'nın haberine göre zanlılar, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf eden Mesut S, adliyeye çıkartılırken gazetecilere, "pişmanım olayla alakam yok." ifadesini kullandı.

Savcılıkta ifadesi alınarak sulh ceza hakimliğine çıkartılan 2 zanlı, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

EV ALMAK İÇİN GİTMİŞLERDİ

İstanbul'dan Kars'a ev almak için gelen anne Figen ile oğlu Mert Karadağ 18 Temmuz'da merkeze bağlı Cumhuriyet köyü yakınlarında bir su kuyusunda ölü olarak bulunmuş, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. Kars Emniyet Müdürlüğü, Figen ile Mert Karadağ'ın tüfekle öldürülüp su kuyusuna atıldığını ve olayın aydınlatıldığını açıklamıştı.