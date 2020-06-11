Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Yaşar hakkında, "terör örgütü propagandası" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

AA'nın haberine göre, "Ankara Kuşu" adlı Twitter kullanıcısı Oktay Yaşar hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince "yetkisizlik" kararıyla Kocaeli'ye gönderilen iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Yaşar'ın 2015'te kendi adıyla açtığı hesaptan farklı zamanlarda FETÖ elebaşı ve örgüte ilişkin paylaşımlarda bulunduğu belirtilen iddianamede, sanığın "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Yaşar'ın yargılanmasına 18 Ağustos'ta Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.