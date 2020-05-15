Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Korutepe Tüneli'nde 5 tır çarpıştı. İki tır sürücüsünün yaralandığı kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, Ankara istikametinin trafiğe kapandığı yolda araç kuyrukları oluştu.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2,5 saat trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.