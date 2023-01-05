Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Ambulans şoförünü bıçaklamıştı! Sıcak gelişme! - Güncel haberler

Ambulans şoförünü bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!

İstanbul Başakşehir'de, tartıştığı ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaralayan kadın ile yanındaki arkadaşı gözaltına alındı. Ambulans sürücüsünü bıçakladığı belirlenen Zekiye K. adliyeye sevk edildi

Giriş: 05.01.2023 - 12:10 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Ambulans şoförünü bıçaklamıştı! Sıcak gelişme! - Güncel haberler
Ambulans şoförünü bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Başakşehir'de, önceki gün özel ambulans ile otomobilin karıştığı trafik kazası sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı.

İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre ambulans şoförü Bayram E. ile otomobil sürücüsü Zekiye K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

BIÇAKLA KOLUNDAN YARALADI

Zekiye K. ambulans şoförünü bıçakla kolundan yaraladıktan sonra görüntü çeken başka bir sürücüyü de tehdit etti.

OLAY YERİNDEN KAÇTI, POLİS YAKALADI

Zekiye K. daha sonra arkadaşı Çağla N.K. ile olay yerinden uzaklaştı. Kavga görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Zekiye K. ve Çağla N.K'yi yakaladı.

ŞÜPHELİ KADIN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan şüphelilerin, "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından yasal işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çağla N.K., ifadesinin ardından serbest kalırken Zekiye K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ümraniye'de silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı
Ümraniye'de silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'de iş yerine silahlı saldırı: 2 gözaltı
Kocaeli'de iş yerine silahlı saldırı: 2 gözaltı
Muz yüklü kamyonda korkutan patlama!
Muz yüklü kamyonda korkutan patlama!
Fransa, Ukrayna'ya hafif tank desteği verecek
Fransa, Ukrayna'ya hafif tank desteği verecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.