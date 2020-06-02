AA

Alınan bilgiye göre, hasta almaya giden 67 AJ 695 plakalı ambulans ile Zekariya Duyar'ın kullandığı 67 ED 148 plakalı otomobil kentte bir kavşakta çarpıştı.

AA'nın haberine göre, kazada otomobilde bulunan Zekariya (44) ile eşi Safiye Duyar (41) yaralandı.Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Zekariya Duyar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Zekariya Duyar'ın aynı hastanenin güvenlik biriminde çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.