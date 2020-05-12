İsa Baysal (61) idaresindeki 60 TG 261 plakalı otomobil, Tokat- Amasya kara yolu Ezinepazar mevkisinde, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Akif Akel'e (10) çarptı.

AA'nın haberine göre küçük çocuk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen baba Suat Akel, oğlunun cansız bedeni yanında oturarak gözyaşı döktü.