Geydoğan köyünde, Hümeyra Darıcı'nın (46) kullandığı 05 HL 272 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Sarıkayan'a (57) çarptıktan sonra yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

AA'nın haberine göre Sarıkayan, olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki Cem Çerezci yaralandı. Çerezci, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.