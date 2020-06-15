Kentte bir firmaya ait et entegre tesisinin yanındaki inşaat halindeki ek bina çöktü. Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre çöken yapının altında kalan 4 işçi, ekipler tarafından yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.