Kırşehir’in Yenice Mahallesi 171. Sokak’ta bulunan Bahçeci Apartmanı’nın 4. katında bulunan dairede yangın çıktı. Çıkan yangın sonrasında vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.
İHA'nın haberine göre, alevlerin pencereden çıktığı yangında bir itfaiye eri canını hiçe sayarak dairede bulunan 3 kişiyi arkadaşları ile birlikte dışarı çıkardı. Yaralı AB., N.A. ve A.B. itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından ambulansa götürülürken, dairede kalan itfaiye eri de ölümle burun buruna geldi.
Yangın söndürme çalışması sırasında yoğun duman içinde kalan itfaiye eri, arkadaşlarının dikkatini çekebilmek için elindeki örtüyü pencereden aşağı attı. Korku dolu anları kaydeden vatandaşlar da aşağıdaki itfaiye görevlilerine ‘Abi kaldı’ diye bağırarak dikkatlerini çekmeye çalıştı.
Uzun süren uğraşlar sonrasında arkadaşlarını fark eden itfaiye ekipleri, dairenin içine yangın merdiveni ile girerek yardım etti.
Yangını haber alan yaralıların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, AB., N.A. ve A.B. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
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