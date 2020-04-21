AA

Alınan bilgiye göre, Nişancı Mahallesi Türkeli Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı metruk binada, henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı. Binadaki ahşapların yanması sonucu bina tamamen yıkıldı.



AA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ölen ve yaralananın olmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.