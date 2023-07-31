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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Aldığı yolcu öldürdü! Taksici cinayeti!

        Aldığı yolcu öldürdü! Taksici cinayeti!

        Kastamonu'da aracında bıçaklanan taksici Nurettin Tığlıgil, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, araçta yolcu olarak bulunan 2 şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 11:45
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        Aldığı yolcu öldürdü! Taksici cinayeti!
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        Kastamonu'da alınan bilgiye göre, kentte taksicilik yapan Nurettin Tığlıgil ile gece saatlerinde aracına yolcu olarak aldığı 2 kişi arasında Aktekke Mahallesi Yol Sokak'ta tartışma çıktı.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        AA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tığlıgil, bıçaklandı.

        TAKSİCİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tığlıgil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        (Haberin fotoğrafı İHA'dan alınmıştır.)

        #kastamonu
        #Son dakika haberler
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